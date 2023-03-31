Климов: как спортсмен хотел бы посетить ОИ, но гражданину России в таких условиях нельзя

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в команде российский прыгун на лыжах с трамплин Евгений Климов заявил, что хотел бы выиграть золото на следующих Играх, если сможет туда поехать.

«Сейчас меня мотивирует взгляд в будущее. Когда нас допустят на международную арену, нужно не ударить в грязь лицом и показать высший класс, чтобы не просто быть на их уровне, а выигрывать у всех. Золотая медаль – моя главная цель. На Олимпийских играх в Пекине я выполнил не все свои задачи. Чувствую, что могу показать больше. Сейчас моя мотивация – натренироваться и обогнать всех на Олимпиаде, принести России золото.

Готов ли выступить на следующих Олимпийских играх в нейтральном статусе? Тут однозначный ответ я не могу дать. Как спортсмен я бы хотел посетить Олимпийские игры. Но как гражданину Российской Федерации в таких условиях это делать нельзя. Наша страна находится в такой ситуации. Сейчас пока идут только разговоры и нет конкретики. Это зависит не от спортсменов, а от наших руководителей. Если нам скажут выступать, то я поеду. Но всё зависит от политической ситуации. Спорт уже превращается в политику», — приводит слова Климова «Спорт день за днём».