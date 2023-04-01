«Сложно выступать с такой фамилией». 20-летняя сестра Клебо объявила о завершении карьеры

20-летняя лыжница Ане Клебо, являющаяся родной сестрой пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Я сама несу ответственность за данное решение. Последние два года были «американскими горками» с точки зрения мотивации. У меня было много других увлечений, к тому же мне нравится учиться. Вероятно, именно в этом деле я достигла наибольших успехов. Прошлый год характеризовался высокой нагрузкой и с точки зрения тренировок, и с точки зрения учёбы. После его завершения я заразилась коронавирусом, плюс у меня был мононуклеоз. Это перенеслось на прошедший год, я много болела», — приводит слова Ане TV2.

Также Ане ответила, оказывало ли на неё давление родство с таким титулованным лыжником, как Йоханнес Клебо.

«Конечно, с каждой его победой становилось всё труднее и труднее. Я желаю ему только лучшего. И всё было хорошо, но в последние два года стало сложно выступать с такой фамилией. Учитывая, какие слова вы слышите перед стартом, возможно, проще было бы представляться чужим именем. Но, по моим ощущениям, я неплохо справлялась с этим», — ответила Ане.