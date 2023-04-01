Йоханнес Клебо прокомментировал ранний уход из лыжных гонок родной сестры

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение 20-летней сестры Ане завершить профессиональную карьеру в лыжных гонках.

Одной из причиной такого решения, по словам Ане, стало давление со стороны общественности из-за успехов брата.

«Прежде всего я думаю, что это очень разочаровывает. Я бы с удовольствием понаблюдал за тем, как она идёт дальше, но я знаю, что она хочет заниматься другими вещами. Ей интересна учёба, и это прекрасно. Последние два года у неё были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей полноценно заниматься внутри команды.

Я понимаю, что ей было нелегко из-за родства со мной, и я её не пощадил (своими результатами), но, думаю, она и сама неплохо справлялась», — приводит слова Клебо TV2.