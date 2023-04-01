Йохауг: мне жаль российских лыжников, но решение МОК по допуску совершенно неправильное

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

«Я не играю в политические игры, но пока ситуация на Украине не меняется, я чувствую, что допускать россиян на соревнования — это совершенно неправильное решение. Конечно, мне жаль действующих российских лыжников. Это выходит за рамки их ответственности. Я ничего не имею против них», — приводит слова Йохауг Expressen.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты могут быть допущены на международные турниры в нейтральном статусе. Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства мировых соревнований из-за ситуации на Украине.