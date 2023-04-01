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Президент FIS — о возвращении россиян: вы видите, что происходит в других видах спорта

Президент FIS — о возвращении россиян: вы видите, что происходит в других видах спорта
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Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Если говорить прямо, вы сами видите, что происходит в некоторых видах спорта, где в России есть очень талантливые спортсмены. С их участием соревнования, конечно, будут другими. Но мы сначала обращаем внимание на то, что по этому вопросу говорит Международный олимпийский комитет, а затем вырабатываем собственную позицию по этому поводу», — приводит слова Элиаша Dagens Nyheter.

Напомним, ранее МОК дал рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену при выполнении ряда условий. Предполагается, что окончательное решение будет принято на уровне международных федераций.

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Теги Лыжи МОК FIS •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: Dagens Nyheter

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