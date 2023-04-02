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«Я выигрывала больше в 14 лет». Дальквист раскритиковала призовые на чемпионате Швеции

«Я выигрывала больше в 14 лет». Дальквист раскритиковала призовые на чемпионате Швеции
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Шведская лыжница Майя Дальквист выступила с критикой призовых на чемпионате Швеции по лыжным гонкам. Спортсменка заняла третье место в командном спринте и получила за призовое место 250 шведских крон (примерно € 22).

«Это просто смешно. Я должна стоять на пьедестале с огромным чеком, который достаёт мне до колен, на котором написано 250 крон. Это просто нелепо и глупо. Невероятно, я не понимаю, почему всё так. 250 крон? Ладно бы ещё нолик добавили, хотя это тоже не шик и блеск. Думаю, я выигрывала больше на соревнованиях в 14 лет. Это стыдно», — приводит слова Дальквист Expressen.

На чемпионате Швеции — 2023 победитель гонки получает 1 тыс. крон (около € 89), за серебро полагается 500 крон (примерно € 44), а бронзовый призёр получает 250 крон.

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