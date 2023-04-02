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Алексей Шемякин и Ольга Царёва стали чемпионами Мурманского марафона в классическом стиле

В Мурманске прошёл 49-й по счёту лыжный марафон «Праздник Севера» в классическом стиле на 50 км. У мужчин сложнейшую гонку выиграл 33-летний Алексей Шемякин, у женщин – неоднократная чемпионка России, 33-летня Ольга Царёва.

Лыжные гонки. «Праздник Севера», Мурманск. Марафон, классический стиль, 50 км

Мужчины

1. Алексей Шемякин – 2:28.22.

2. Ермил Вокуев – отставание 1.16 минуты.

3. Александр Гребенько + 5.23.

4. Евгений Цепков +6.50.

5. Лев Новиков +8.53.

6. Андрей Краснов +8.55.

Женщины

1. Ольга Царёва – 2:53.39.

2. Дарья Канева – отставание 5.36 минуты.

3. Милена Габушева +6.01.

В гонке-спутнике на 25 км у мужчин победу одержал 16-летний Арсений Поздеев с результатом 1 час 12 минут 24 секунды. Среди женщин лучшее время показала белорусская лыжница Анна Мачехина (1:21.20).