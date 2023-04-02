52-летний Веэрпалу, отбывший дисквалификацию за допинг, стал вторым на чемпионате Эстонии

Двукратный олимпийский чемпион эстонский лыжник Андрус Веэрпалу, в феврале этого года отметивший 52-летие, занял второе место в марафоне на 50 км в рамках чемпионата Эстонии, который прошёл в деревне Хаанья.

Веэрпалу проиграл 24,4 секунды победителю соревнования Хенри Россу, который показал результат 2:47.18. Бронзу завоевал член национальной сборной Эстонии Мартин Химма.

Напомним, в апреле 2021 года Веэрпалу был дисквалифицирован на два года за причастность к допинговому скандалу на чемпионате мира в 2019 году. Эстонец был признан антидопинговым управлением Спортивного арбитражного суда (CAS) виновным в участии в схеме переливания крови для сокрытия следов употребления допинга.