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Австриец Крафт выиграл малый Кубок мира по полётам с трамплина

Трёхкратный чемпион мира австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт выиграл малый Кубок мира по полётам на лыжах с трамплина в сезоне-2022/2023.

На заключительном этапе Кубка мира нынешнего сезона в Планице (Словения) Крафт занял третье место, пропустив вперёд олимпийского чемпиона 2022 года словенца Тими Зайца и его соотечественника Анже Ланишека.

Зачёт полётов с трамплина. Итоговое положение

1. Штефан Крафт (Австрия) — 480.

2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 450.

3. Анже Ланишек (Словения) — 314.

4. Тими Зайц (Словения) — 311.

5. Домен Превц (Словения) — 237.

Напомним, победителем общего зачёта по прыжкам с трамплина в сезоне-2022/2023 стал норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд. Крафт занял второе место.