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Австриец Крафт выиграл малый Кубок мира по полётам с трамплина

Австриец Крафт выиграл малый Кубок мира по полётам с трамплина
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Трёхкратный чемпион мира австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт выиграл малый Кубок мира по полётам на лыжах с трамплина в сезоне-2022/2023.

На заключительном этапе Кубка мира нынешнего сезона в Планице (Словения) Крафт занял третье место, пропустив вперёд олимпийского чемпиона 2022 года словенца Тими Зайца и его соотечественника Анже Ланишека.

Зачёт полётов с трамплина. Итоговое положение

1. Штефан Крафт (Австрия) — 480.
2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 450.
3. Анже Ланишек (Словения) — 314.
4. Тими Зайц (Словения) — 311.
5. Домен Превц (Словения) — 237.

Напомним, победителем общего зачёта по прыжкам с трамплина в сезоне-2022/2023 стал норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд. Крафт занял второе место.

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