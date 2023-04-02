Лыжник Андреас Нигаард — о российских спортсменах: это обычные люди, как мы с вами

Норвежский лыжник Андреас Нигаард прокомментировал условия Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов на соревнования.

«Я считаю, что должна быть возможность приглашать российских спортсменов в спорт, если они дают чёткую позицию относительно того, что они думают об СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это обычные люди, такие же, как мы с вами.

В теннисе и других крупных видах спорта мы видим участие российских спортсменов. Если государство начало конфликт с другой страной, я бы всё равно хотел, чтобы атлеты могли заниматься спортом. Я считаю, что те, кто находится в составе российской армии, должны быть допущены к международным соревнованиям, если они говорят, что они против конфликта, и всячески дистанцируются от него», – сказал спортсмен в интервью норвежскому изданию iTromsø.

Ранее, в начале СВО, Нигаард вместе с другими норвежскими спортсменами выступал исключительно против допуска россиян на международные старты.