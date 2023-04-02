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Эрик Вальнес — об атлетах из России: об их возвращении не может быть и речи

Эрик Вальнес — об атлетах из России: об их возвращении не может быть и речи
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал возможность возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Русские – военные, и многие из них даже имеют высшее образование в учебных заведениях национальной гвардии, так что об их возвращении, конечно, не может быть и речи», – сказал спортсмен в интервью норвежскому изданию iTromsø.

Ранее другой спортсмен сборной Норвегии, Андреас Нигаард, выступил за возвращение россиян на международные соревнования по лыжным гонкам. Однако позиция Вальнеса неизменна. «Мир не изменился в положительную сторону за один год», – считает лыжник.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия возвращения спортсменов из России и Белоруссии на соревнования. Одно из основных условий организации – отсутствие у атлетов контракта с вооружёнными силами.

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