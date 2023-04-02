Норвежцы Астрид Эйре Слинн и Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграли марафон «Саммит 2 Сенья»

Норвежцы Астрид Эйре Слинн и Мартин Лёвстрём Нюэнгет одержали победу в 68-километровой гонке классическим стилем «Саммит 2 Сенья», которая прошла сегодня, 2 апреле в Норвегии.

Гонка «Саммит 2 Сенья» была финальным этапом XIV сезона-2022/2023 марафонской серии Ski Classics, состоявшего из 14 этапов.

В женской гонке Астрид Эйре Слинн, чемпионка мира по лыжным гонкам, сумела оторваться от преследовательниц за 9 км до финиша, создав комфортный задел — более минуты. Ида Даль создала преимущество над Эмили Флетен, что позволило ей победить в общем зачёте турнира впервые в своей карьере.

«Саммит 2 Сенья». 68 км. Классический стиль. Женщины

1. Астрид Эйре Слинн (Team Aker Dæhliе) — 3:41.16,4.

2. Ида Даль (Team Engcon) +1.09,2.

3. Эмили Флетен (Team Ramudden) +2.35.0.

У мужчин Мартин Лёвстрём Ниенге на равнине удержался в общей группе, а на подъемных участках сумел создать необходимый для победы задел.

«Саммит 2 Сенья». 68 км. Классический стиль. Мужчины

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Team Eksjöhus) — 3:09.11,5.

2. Йохан Хоэль (Team Ragde Charge) +45,3.

3. Герман Паус (Team Ramudden) +1.16,7.

Команда Aker Dæhlie является абсолютным победителем в соревновании Pro Team, за ней следуют команды Lager 157 и Ramudden.