Норвежцы Астрид Эйре Слинн и Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграли марафон «Саммит 2 Сенья»

Норвежцы Астрид Эйре Слинн и Мартин Лёвстрём Нюэнгет одержали победу в 68-километровой гонке классическим стилем «Саммит 2 Сенья», которая прошла сегодня, 2 апреле в Норвегии.
Гонка «Саммит 2 Сенья» была финальным этапом XIV сезона-2022/2023 марафонской серии Ski Classics, состоявшего из 14 этапов.
В женской гонке Астрид Эйре Слинн, чемпионка мира по лыжным гонкам, сумела оторваться от преследовательниц за 9 км до финиша, создав комфортный задел — более минуты. Ида Даль создала преимущество над Эмили Флетен, что позволило ей победить в общем зачёте турнира впервые в своей карьере.
«Саммит 2 Сенья». 68 км. Классический стиль. Женщины
1. Астрид Эйре Слинн (Team Aker Dæhliе) — 3:41.16,4.
2. Ида Даль (Team Engcon) +1.09,2.
3. Эмили Флетен (Team Ramudden) +2.35.0.
У мужчин Мартин Лёвстрём Ниенге на равнине удержался в общей группе, а на подъемных участках сумел создать необходимый для победы задел.
«Саммит 2 Сенья». 68 км. Классический стиль. Мужчины
1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Team Eksjöhus) — 3:09.11,5.
2. Йохан Хоэль (Team Ragde Charge) +45,3.
3. Герман Паус (Team Ramudden) +1.16,7.
Команда Aker Dæhlie является абсолютным победителем в соревновании Pro Team, за ней следуют команды Lager 157 и Ramudden.
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