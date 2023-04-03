Бывшая биатлонистка Федерика Санфилиппо стала чемпионкой Италии в спринте

Итальянская лыжница Федерика Санфилиппо одержала победу в спринтерской гонке на чемпионата страны. Спортсменка поделилась своими мыслями на будущий сезон.

«Следующей зимой я не знаю, буду ли продолжать выступать на лыжах. Не знаю, буду ли заниматься ещё год или два в качестве лыжницы или я остановлюсь. Пока не знаю. Сначала надо отключиться, поговорить с тренерами, посмотреть, что будет в команде.

Сегодня я очень устала, но хотела хорошо выступить. Я снова попыталась найти в себе последние силы: мне это удалось, и я очень счастлива. Это был сумасшедший сезон, который начался с биатлона и закончился лыжными гонками. У меня было много опыта.

Вопрос стрельбы в биатлоне всегда был для меня психологически тяжёлым. На самом деле я по-другому подошла к чемпионату мира по лыжным гонкам, больше со свободной головой: нужно думать о многих вещах, но не о стрельбе. Тогда на техническом уровне мне пришлось пересмотреть своё катание на лыжах, так как у меня больше не было трёхкилограммовой винтовки на плечах, и обстановка действительно изменилась», — поделилась Санфилиппо в интервью Fondo Italia.

Двукратная чемпионка страны по лыжным гонкам Федерика Санфилиппо обошла молодую лыжницу Ирис Де Мартин Пинтер, которая стала второй. Надин Лоран завоевала бронзовую медаль в гонке.