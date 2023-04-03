Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о главном страхе в своей жизни.
«Из-за нагрузки тело изнашивается, и ты не замечаешь этого. Пожалуй, больше всего напрягало меня в конце карьеры, что этим летом мне будет 35, и я хочу стать мамой. Ты не знаешь, сможешь ли ею стать, получится ли, даже если это займёт два месяца или пять лет.
Золото чемпионата мира в Планице вообще ничего не стоит, когда у тебя уже есть 14 золотых наград. Может быть, поэтому я ушла. Я закончила карьеру не потому, что устала тренироваться или соревноваться, а потому, что знала, что жизнь должна продолжаться, и однажды это должно закончиться. Я бы никогда не простила себя, если продолжение спортивной карьеры стало бы ценой материнства.
Я была так счастлива, что просто плакала, когда узнала о беременности. Сначала ты не знаешь, сможешь ли забеременеть, а потом в первые дни возникает много вопросов. Ты не понимаешь, хорошо у тебя дела или нет. Но, по крайней мере, до сих пор всё шло хорошо, и ребёнок скоро будет здесь, осталось чуть больше двух месяцев», — поделилась Йохауг в интервью норвежскому Expressen.
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