«Ни депутатом, ни министром — никогда. Меня там не выдержат». Вяльбе — о планах на будущее
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, чем будет заниматься, когда однажды оставит свой пост.
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Вяльбе возглавляет ФЛГР с 17 июня 2010 года.
«Когда-то я же всё равно уйду с этого поста, это абсолютно точно. Пока я об этом не думаю, но тогда можно будет всё время уделять семье.
Думаю ли о депутатстве? Нет-нет-нет! Ни депутатом, ни министром – никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полностью интервью с Еленой Вяльбе можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 апреля, в 10:00 мск.
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