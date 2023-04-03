«На прогулке с моими девчонками». Александр Большунов опубликовал милое фото с семьёй

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое семейное фото. На нём запечатлён он, его супруга Анна, а также коляска с их дочкой Евой.
«На прогулке с моими девчонками», — подписал фото Большунов.
Фото: из личного архива Александра Большунова
Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями, у них родилась дочь, которую назвали Евой. Анна – бывшая лыжница сборной России.
26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).
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