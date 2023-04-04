«Ни разу не усомнилась в этом человеке». Елена Вяльбе — об отношении к президенту Путину

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о своих патриотических взглядах и отношении к президенту России Владимиру Путину.
«Думаю, что люди, которые меня знают хотя бы даже из СМИ, не говоря о личном знакомстве, вряд ли усомнятся в том, что я патриот. Я очень люблю свою страну, и это не просто слова, а реально так и есть. Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Я ни разу не усомнилась в этом человеке. Он, возможно, во сто крат больше любит Россию и делает для нас всё, что в его силах. Я не считаю нужным сейчас промолчать в плане выражения своей позиции», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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