Вяльбе: если поедем на Олимпиаду под нейтральным флагом, то вызовем ненависть болельщиков

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о возможности участия национальной команды в Олимпийских играх в нейтральном статусе – без флага и гимна.
«Должно быть абсолютно чёткое понятие, причина, по которой у тебя отобрали флаг и гимн. Причину, по которой мы последние Олимпиады прошли без национальных символов, пусть эта причина и нечестна по отношению к нам, мы знаем. Сейчас совсем другая история. Глубинная история.
Моё убеждение, моё личное мнение – я не знаю, согласятся ли с этим мнением руководители нашего спорта, Олимпийского комитета России или президент нашей страны, но я живу в свободной стране и имею право его высказать: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определённую ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведёт к расколу в обществе.
У сотен тысяч семей родственники сейчас находятся на СВО. Неважно, сколько лет этим мужикам – 23, 35 или 50. Они лежат в окопах на передовой и каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы мы спокойно жили, чтобы наш флаг продолжал гордо реять над нашими головами. А мы же неплохо живём, правда? Хорошо кушаем, проживаем в хороших отелях, выступаем на соревнованиях. Для меня спортсмен – это святое, это абсолютно однозначно. Но в данной ситуации я ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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