Пол Голберг допустил, что завершит карьеру по итогам семейного совета

Норвежский лыжник Пол Голберг, который занял второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023, заявил, что может завершить карьеру после того, как обсудит этот вопрос на семейном совете.
Голберг вместе с гражданской женой воспитывает двух дочерей – четырёхлетнюю Фриду и восьмимесячную Сару.
«Я не думал о следующем сезоне, но с самого начала моей карьеры я стремился продолжать кататься на лыжах до тех пор, пока это приносит удовольствие. Понятно, что в моей карьере было не так много более интересных сезонов, чем этот.
У меня есть некоторые обязательства перед семьёй, и мы должны всё вместе обсудить. С большим уважением отношусь к своим домашним, впереди у нас хорошие годы. Мне нужно обсудить это с гражданской женой», — приводит слова Голберга VG.
- 4 апреля 2023
-
16:12
-
14:02
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 апреля 2023
-
23:35
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
16:52
-
10:42
-
10:15
- 2 апреля 2023
-
23:44
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
19:55
-
17:00
-
11:53
- 1 апреля 2023
-
19:27
-
16:53
-
16:27
-
16:12
-
14:10
-
12:27
- 31 марта 2023
-
23:58
-
19:41
-
19:15
-
18:55
-
09:30
-
09:05