Пол Голберг допустил, что завершит карьеру по итогам семейного совета

Норвежский лыжник Пол Голберг, который занял второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023, заявил, что может завершить карьеру после того, как обсудит этот вопрос на семейном совете.

Голберг вместе с гражданской женой воспитывает двух дочерей – четырёхлетнюю Фриду и восьмимесячную Сару.

«Я не думал о следующем сезоне, но с самого начала моей карьеры я стремился продолжать кататься на лыжах до тех пор, пока это приносит удовольствие. Понятно, что в моей карьере было не так много более интересных сезонов, чем этот.

У меня есть некоторые обязательства перед семьёй, и мы должны всё вместе обсудить. С большим уважением отношусь к своим домашним, впереди у нас хорошие годы. Мне нужно обсудить это с гражданской женой», — приводит слова Голберга VG.