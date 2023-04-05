Лыжник Антон Тимашов: сезон без норвежцев был для меня даже плюсом

Российский лыжник Антон Тимашов высказался о сезоне-2022/2023 в российских лыжных гонках.

«Сезон без норвежцев и других иностранных конкурентов? Хочу сказать, что для меня было даже плюсом, что этот сезон провели в России. Потому что когда я находился в Европе, у меня не получалось отобраться на Кубок мира, а мои призовые места и победы в России были не так ценны в отсутствие лидеров сборной. Так что повторюсь, для меня этот сезон можно занести в актив.

У лыжников пик карьеры всегда достигается по-разному. Считаю, что я точно не достиг какого-то пика. Я даже не выполнил большое количество тренировок, как многие ребята в моей группе. Я это вижу, понимаю. Всегда есть куда расти», — приводит слова Тимашова «Татар-информ».

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян на международные турниры в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.