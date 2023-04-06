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Прокофьева: хотелось бы выиграть дистанционный зачёт КР, я максималист в этом плане

Прокофьева: хотелось бы выиграть дистанционный зачёт КР, я максималист в этом плане
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Российская лыжница Анастасия Прокофьева рассказала, что настроена на борьбу за победу в дистанционном зачёте Кубка России сезона-2022/2023.

«Хотелось бы выиграть дистанционный зачёт, я максималист в этом плане, у меня есть шансы. Самочувствие не такое, какое хотелось бы, но я буду бороться. Здесь, в Кировске, солнечно, классная природа, можно кататься хоть до мая. Трасса в идеальном состоянии, лыжня классная, палки не проваливаются», — приводит слова Прокофьевой «Матч ТВ».

Напомним, Прокофьева занимает второе место в дистанционном зачёте Кубка России в нынешнем сезоне. Лидером зачёта является Екатерина Смирнова. Восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Кировске пройдёт с 7 по 9 апреля.

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