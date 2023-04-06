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Расписание заключительного этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Завтра, 7 апреля, в Кировске стартует заключительный, восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Расписание

7 апреля

11:00 — женщины, 10 км, классический стиль, индивидуальная гонка

12:30 — мужчины, 15 км, классический стиль, индивидуальная гонка

8 апреля

9:00 — женщины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, квалификация

9:30 — мужчины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, квалификация

12:30 — женщины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, финал

12:40 — мужчины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, финал

9 апреля

11:00 — женщины, 10 км, свободный стиль, гонка преследования

12:15 — мужчины, 15 км, свободный стиль, гонка преследования