Организаторы Югорского марафона объявили призовой фонд

На пресс-конференции перед Югорским лыжным марафоном объявили призовой фонд предстоящих соревнований.

«В этом году призовой фонд составит 2,3 млн рублей. В первый день победители, как у мужчин, так и у женщин, получат за первое место 150 тысяч, за второе — 100, за третье — 50. Соответственно, во второй день, когда наиболее массовым будет старт участников — 400, 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Но мы решили увеличить призовой фонд и дополнительно простимулировать участников, которые займут с четвёртого по десятое место. От 25 до 5 тысяч рублей, чтобы больше спортсменов замотивировать и как можно больше охват был. Победителям будут ещё ценные подарки», — передаёт слова Виталия Мосунова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.