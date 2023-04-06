Устюгов: на Югорском марафоне задача — получить удовольствие и побороться с биатлонистами

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поделился ожиданиями от выступления в Югорском лыжном марафоне.
«Я стартую под 86-м номером, это номер нашего региона. Первые два марафона не участвовал под этим номером, а потом стал просить его, чтобы все знали, откуда я. Задача – получить удовольствие в первую очередь и побороться с биатлонистами. Ну и с лыжниками – с теми, кто приедет. Загадывать перед марафоном нельзя, но надеюсь на лучшее», — передаёт слова Сергея Устюгова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.
На прошедшем чемпионате России – 2023 в Тюмени Сергей Устюгов завоевал две личные золотые медали: уверенно выиграл спринт классическим стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Также он занёс в свой актив серебряную медаль в скиатлоне.
- 6 апреля 2023
-
13:45
-
13:34
-
13:33
-
12:58
-
12:48
-
12:38
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:25
-
10:14
-
09:53
-
09:22
- 5 апреля 2023
-
21:27
-
18:23
-
17:56
-
17:45
-
15:44
-
12:45
-
00:27
- 4 апреля 2023
-
21:00
-
16:12
-
14:02
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 апреля 2023
-
23:35
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
16:52