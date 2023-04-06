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Устюгов: на Югорском марафоне задача — получить удовольствие и побороться с биатлонистами

Устюгов: на Югорском марафоне задача — получить удовольствие и побороться с биатлонистами
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поделился ожиданиями от выступления в Югорском лыжном марафоне.

«Я стартую под 86-м номером, это номер нашего региона. Первые два марафона не участвовал под этим номером, а потом стал просить его, чтобы все знали, откуда я. Задача – получить удовольствие в первую очередь и побороться с биатлонистами. Ну и с лыжниками – с теми, кто приедет. Загадывать перед марафоном нельзя, но надеюсь на лучшее», — передаёт слова Сергея Устюгова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

На прошедшем чемпионате России – 2023 в Тюмени Сергей Устюгов завоевал две личные золотые медали: уверенно выиграл спринт классическим стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Также он занёс в свой актив серебряную медаль в скиатлоне.

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