Дементьев: впервые выйду на марафон не с задачей побороться, а получить удовольствие

Олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне, российский лыжник Евгений Дементьев поделился ожиданиями от выступления в Югорском лыжном марафоне.
«В этом году я в первый раз выхожу на марафон не с задачей побороться или прийти в головке. Буду получать удовольствие от прохождения трассы, от тех людей, которые придут, помахать, сконнектиться с публикой. У меня вот такая задача», — передаёт слова Дементьева корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.
Напомним, помимо Дементьева, в юбилейном Югорском марафоне примут участие олимпийские чемпионы Александр Легков, Сергей Устюгов и Юлия Ступак. Лыжный марафон в 10-й раз пройдёт в Ханты-Мансийске 7-8 апреля в пойме реки Горная. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, в основной день соревнований – 8 апреля – забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем.
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