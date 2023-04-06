Дементьев: Югорский марафон проводится для любителей, которые ждут его целый год

Олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне, российский лыжник Евгений Дементьев высказался о том, что Югорский лыжный марафон и финал Кубка России совпадают по датам.

«Этот финал Кубка России совпал с Югорским лыжным марафоном, потому что обычно лыжный сезон заканчивается чемпионатом России. Основная задача Югорского марафона – он проводится не для топов, а для любителей, для тех спортсменов, которые целый год ждут этого марафона, те любители, которые «собирают» марафоны по стране. Основная задача именно такая», — передаёт слова Дементьева корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, помимо Дементьева, в юбилейном Югорском марафоне примут участие олимпийские чемпионы Александр Легков, Сергей Устюгов и Юлия Ступак. Лыжный марафон в 10-й раз пройдёт в Ханты-Мансийске 7-8 апреля в пойме реки Горная. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, в основной день соревнований – 8 апреля – забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем.