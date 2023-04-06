«Пыталась заступиться за парня». Фристайлистка Доброва рассказала, как пострадала в Сочи

Серебряная медалистка Кубка Европы в ски-кроссе российская фристайлистка Мария Доброва раскрыла подробности инцидента, произошедшего с ней в Сочи. Спортсменка подчеркнула, что пострадала в результате столкновения с неизвестной женщиной возле гостиницы.

«Всё на самом деле произошло вообще не так, как все пишут. Ситуация действительно была возле гостиницы, и Артём Набиулин действительно мой парень. Но дальше всю ситуацию перевернули. Была драка между Артёмом и другим молодым человеком. Моему парню разбили бровь, повалили и стали пинать ногами. Я попыталась за него заступиться. Подбежала, оттолкнула мужика. Тут на меня полезла его женщина, разбила мне об голову бутылку пива, я упала, у меня потекла кровь. После этого подбежали охранники — те двое сразу убежали. Нам с парнем вызвали скорую. От госпитализации мы отказались — нас на месте подлатали. В полицию мы не стали обращаться. Те двое сразу убежали. Они были пьяные и абсолютно неадекватные», — приводит слова Добровой «Фонтанка».