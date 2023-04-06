Лыжница Пантрина: на молодёжном ЧМ шведка и норвежка подходили ко мне, утешали

Российская лыжница Елизавета Пантрина рассказала о своей эмоциональности в жизни и во время гонок.

«Я и с мужем бываю несдержанной, и с тренером иногда. Но мне кажется, практически у всех спортсменов бывает такое, особенно в подготовительный период. Ты эмоционально что-то скажешь в ответ на замечание, а потом думаешь: «Блин, надо было сдержаться». Покричать, нагрубить – это про меня. Но я не собираюсь от этого избавляться. Иногда я после финиша могу сказать что-то даже соперницам, что не нужно со мной так поступать, в будущем можно и ответку получить (смеётся).

Но на международных турнирах я так не поступала. Хотя на молодёжном чемпионате мира в Норвегии в каждой гонке со мной что-то случалось. В первой гонке – коньковой разделке – мне на последнем подъёме палку сломали. Но я не заметила, кто это сделал, а после финиша просто потерялась и уже даже не знала, кому же на чистом русском претензии выразить (смеётся). В других гонках в своих приключениях я сама была виновата, так что претензии можно было предъявлять только себе. Шведка, норвежка подходили ко мне, утешали», — сказала Пантрина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.