«Есть хорошие новости». Сергей Устюгов ответил на вопрос о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, как планирует сообщить о завершении карьеры.
«Да, я точно заранее объявлю о завершении карьеры — наверное, это будет какая-то гонка, и я скажу, что это будет моя последняя гонка. Может быть, летний период — и перед сезоном я скажу: «Ребята, извините, гоняться я больше не готов».
Тут главный вопрос — сделать чек-лист своего здоровья, посмотреть, что происходит с моим организмом, а потом уже от этого двигаться. В этом году в начале сезона были с давлением проблемы, с сердечно-сосудистой системой. Вроде удалось их решить, пропил таблеточки, и всё встало на свои места. После тяжёлой части сезона сейчас надо будет снова провериться, пройти обследование, и от этого двигаться. Сейчас есть хорошие новости, но озвучивать пока не буду», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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