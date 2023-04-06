«Я не так много болтаю». Устюгов ответил, не хочет ли стать комментатором лыжных гонок

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов оценил свои перспективы в комментаторском деле.

«Не хочу ли стать комментатором? Я не так много болтаю, как Легков и Панжинский (улыбается). На самом деле, не знаю. Всё равно они уже не первый год комментируют гонки, им это интересно. Как можно говорить о чём-то, пока вроде ты на лыжах бегаешь? Если я получил предложение о тренерской работе и пойду тренером — тогда начну погружаться в тренерскую работу, разрабатывать план работы, собирать тренерскую команду. Фокус переключится. Я не могу там чуть-чуть и сям чуть-чуть. Знаю таких людей, их очень много. Но сам бы так не смог», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.