«Я не так много болтаю». Устюгов ответил, не хочет ли стать комментатором лыжных гонок
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов оценил свои перспективы в комментаторском деле.
«Не хочу ли стать комментатором? Я не так много болтаю, как Легков и Панжинский (улыбается). На самом деле, не знаю. Всё равно они уже не первый год комментируют гонки, им это интересно. Как можно говорить о чём-то, пока вроде ты на лыжах бегаешь? Если я получил предложение о тренерской работе и пойду тренером — тогда начну погружаться в тренерскую работу, разрабатывать план работы, собирать тренерскую команду. Фокус переключится. Я не могу там чуть-чуть и сям чуть-чуть. Знаю таких людей, их очень много. Но сам бы так не смог», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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