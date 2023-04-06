Устюгов: меня уже не допускали на Игры в Корею, какое мне персональное приглашение?

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«Рекомендации МОК? Честно скажу, не слежу вообще за новостями, о том, что там происходит, допускают или не допускают. Бегаю и тренируюсь в России. Соревнования — те, которые есть — я к ним подготовился, и фокус у меня на них. Даже Кубок мира не смотрел, может, пару гонок, да и всё. Дома, когда тяну тренажёр, делаю длинные тренировки, если проблемы с носоглоткой — стараюсь включать марафоны Ski Classics и смотреть их.
Будут персональные приглашения? Меня уже не допускали на Олимпийские игры в Корею, какое мне персональное приглашение? Это мой взгляд со стороны. Пригласят — классно, буду готовиться, но надо же закрепляться в составе, ехать… В этой теме много подковырок», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
- 6 апреля 2023
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:56
-
18:40
-
18:29
-
18:13
-
16:30
-
16:05
-
15:41
-
15:29
-
15:15
-
15:14
-
15:05
-
15:02
-
14:32
-
13:45
-
13:34
-
13:33
-
12:58
-
12:48
-
12:38
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:25
-
10:14
-
09:53
-
09:22
- 5 апреля 2023
-
21:27
-
18:23
-
17:56
-
17:45
-
15:44
-
12:45