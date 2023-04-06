Устюгов: меня уже не допускали на Игры в Корею, какое мне персональное приглашение?

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Рекомендации МОК? Честно скажу, не слежу вообще за новостями, о том, что там происходит, допускают или не допускают. Бегаю и тренируюсь в России. Соревнования — те, которые есть — я к ним подготовился, и фокус у меня на них. Даже Кубок мира не смотрел, может, пару гонок, да и всё. Дома, когда тяну тренажёр, делаю длинные тренировки, если проблемы с носоглоткой — стараюсь включать марафоны Ski Classics и смотреть их.

Будут персональные приглашения? Меня уже не допускали на Олимпийские игры в Корею, какое мне персональное приглашение? Это мой взгляд со стороны. Пригласят — классно, буду готовиться, но надо же закрепляться в составе, ехать… В этой теме много подковырок», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.