Устюгов: теперь мы с Большуновым знаем, что надо на лыжне действовать аккуратнее

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о стычках с Александром Большуновым по ходу гонок сезона-2022/2023.
«У нас со всеми ребятами дружеские отношения, подколки в команде — это нормально. Когда я в Чусовом выиграл пролог, я им говорил: ну что, кто из нас «мешок», ты мне сколько попал? Это было в шутливой форме. Кто-то воспринял для себя более серьёзно, но всё перевели в шутку, ну и ваши коллеги подхватили, как всегда. Подогрели интерес к лыжным гонкам!
В Красногорске, когда мы упали, это всё была случайность, потому что не поделили лыжню. Это нормально, просто мы оба теперь знаем, что надо на лыжне действовать немного аккуратнее», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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