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Шистад и Сван отказались отвечать на предложение Степановой посоревноваться в Дубае

Шистад и Сван отказались отвечать на предложение Степановой посоревноваться в Дубае
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Победительница этапов Кубка мира, норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад и обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок шведка Линн Сван отказались реагировать на предложение олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Вероники Степановой сразиться друг с другом в спринтерской дуэли на нейтральной территории.

«Я не думаю, что нам обязательно нужно ждать, когда FIS снова даст нам зелёный свет на выступления на международном уровне. Есть много нейтральных арен, на которых мы уже можем соревноваться. Я бы хотела сразиться в дуэли с Кристине Ставос Шистад или любой шведской лыжницей, которая ориентируется на спринтах, например, в Дубае. Подобный вызов я уже отправляла Линн Сван, так как она много говорит о нас, русских», — ранее заявила Степанова.

Шистад и Сван отказались комментировать данную инициативу, сообщает Dagbladet.

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