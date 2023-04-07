Лыжница сборной Швеции Модиг объявила об уходе в лёгкую атлетику

Лыжница сборной Швеции Ловиса Модиг в минувшие выходные провела последние в своей карьере лыжные соревнования. 30-летняя спортсменка решила перейти в лёгкую атлетику.

В 2021 году Модиг в составе сборной Швеции по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Трёхкратная чемпионка Швеции по лыжным гонкам в прошлом году успешно выступила на национальном легкоатлетическом чемпионате. Модиг завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 метров и стала третьей в беге на 5000 метров

«Хорошо бегать можно как в молодости, так и до 38 лет. Раньше я даже не думала переходить в лёгкую атлетику. Но прошлым летом подумала: «Чёрт, может быть, я что-то пропустила». Прежде всего я сосредоточусь на 5000 и 10 000 метрах. Чувствую, что я не марафонец, хотя попробовала бы», — приводит слова Модиг SVT.