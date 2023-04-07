Евгений Цепков одержал победу в гонке на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне

В Ханты-Мансийске прошла гонка на 50 км классическим стилем в рамках Югорского марафона. Победу в гонке одержал лыжник Евгений Цепков.

Спортсмен прошёл дистанцию за 2:03.12. Второе место занял Станислав Волженцев (2:03.13). Тройку замкнул Максим Черезов (2:03.13). Лыжники упорно боролись до последних метров дистанции, а победитель был выявлен при помощи фотофиниша.

Напомним, завтра, 8 апреля, на Югорском марафоне пройдёт гонка на 50 км свободным стилем. На соревнования зарегистрировались более 2300 участников из 40 регионов России. Помимо россиян, в марафоне примут участие десять иностранных спортсменов: девять из Казахстана и один атлет из Словакии. Главными звёздами Югорского марафона в нынешнем году станут олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, а также биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов.