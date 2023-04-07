Ольга Царёва стала первой в гонке на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне

В Ханты-Мансийске прошла женская гонка на 50 км классическим стилем в рамках Югорского марафона. Победительницей гонки стала Ольга Царёва.
Спортсменка преодолела дистанцию за 2:20.11,2. Второе место в этой гонке заняла Мария Козекаева, отставшая от лидера на 9,1 секунды. Третьей стала Елизавета Лупатова, отставание которой превысило 2 минуты.
Напомним, завтра, 8 апреля, на Югорском марафоне пройдёт гонка на 50 км свободным стилем. На соревнования зарегистрировались более 2300 участников из 40 регионов России. Помимо россиян, в марафоне примут участие десять иностранных спортсменов: девять из Казахстана и один атлет из Словакии. Главными звёздами Югорского марафона в нынешнем году станут олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, а также биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
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