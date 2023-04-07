Большунов — о победной гонке: за 10–15 минут до старта взяли другие лыжи и побежали

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление на этапе Кубка России в Кировске в индивидуальной гонке на 15 км.

«Сегодня было очень жарко. Когда бежал, хотелось и перчатки снять, и шапку, и костюм. На солнце больше 10 градусов – это реально много.

У нас вся сервисная бригада здесь, но то, что тестировали до гонки, — это всё, можно сказать, было сделано зря. За 10–15 минут до гонки взяли другие лыжи и побежали. Когда пришёл, мне дали гоночную пару на разминку, и я говорю: «Сегодня она не будет работать». И вот минут за 15 всё поменяли. Без теста просто взяли пару и побежали.

Падение? Сегодня как-то быстро начал, хотелось везде отыгрывать. Но такой вот казус случился, что сам себе помешал, палку поставил, споткнулся. Потом немного успокоился, понимая, что выигрываю и надо бежать свою гонку. На первом круге немного завысил темп.

Кошки-мышки со Спицовым? Взрослые и опытные спортсмены понимают, что если я буду постоянно идти впереди, то скорость будет средняя, а если меняться, то можно выигрывать до пяти секунд на круге. Денису было важнее выходить. Он понимал, что у него промежуточное четвёртое место и можно побороться за тройку – с моей помощью, самому и с помощью лыж», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов завоевал золотую медаль, вторым стал Илья Семиков, третье место — у Дениса Спицова.