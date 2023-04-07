Илья Семиков: большое отставание от Александра Большунова, но второе место — это хорошо

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал своё выступление в гонке на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен, представляющий Республику Коми, занял второе место.

«В принципе, доволен, что попал на подиум. На чемпионате было тяжеловато, состояние было тяжёлое. Конечно, большое отставание от Сани Большунова, но второе место — это хорошо. Получилось хорошо пройти два круга, а на последнем меня немного не хватило. Рад, что дотерпел», — сказал Семиков в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, Восьмой этап, Кировск. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 38.41,5.

2. Илья Семиков (Республика Коми) +49,0.

3. Денис Спицов (Тюменская область) +1.00,2.