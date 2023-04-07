Денис Спицов: сомневался, выходить на старт гонки на Кубке России или нет

Российский лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, прокомментировал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске.

«Не устану сегодня благодарить наш сервис и работу своих любимых лыж. Сегодня они сделали абсолютно всё, несмотря на моё не самое хорошее состояние. Я приехал сюда после марафона, у меня сушило горло, закладывает нос. Я вообще сомневался, выходить на старт или нет. Благодаря таким лыжам я не мог просто прогуляться, я боролся и с первых километров понимал, что, несмотря на не самый быстрый старт, на спусках отыгрывал. Сегодня решили лыжи», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, Восьмой этап, Кировск. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 38.41,5.

2. Илья Семиков (Республика Коми) +49,0.

3. Денис Спицов (Тюменская область) +1.00,2.