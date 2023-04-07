Ступак: нет ничего страшного в том, что лыжницы, которым 18-19 лет, год посидели в России

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак оценила критерии допуска российских спортсменов на международные старты, рекомендованные Международным олимпийским комитетом (МОК).
Речь вновь идёт о нейтральном статусе, в котором Ступак выступала на Играх в 2018 и 2022 годах. При этом список допущенных в Пхёнчхан спортсменов утверждал МОК.
«Давайте вспомним Олимпиаду в Корее, которая стала для меня первой. Тогда тоже говорили – да вас никуда не пустят, да вы никуда не поедете. Там же эти анкеты отправляли, они мол не пройдут… Но я думала, будь что будет, главное – результат, остальное неважно. Нам тогда было по 20 с небольшим лет, то есть мы тоже были молодыми, но не было никакого страха. А когда мне было 13, 14, 15 лет, я вообще не засматривалась далеко. Ты в любом случае делаешь свою работу, бегаешь на уровне России, и уже потом, когда формируешься в более профессионального спортсмена, можно выходить на международный уровень.
Но ничего страшного нет в том, что те, кому сейчас 18-19 лет, этот год посидели в России. У них была классная возможность побегать с лучшими, с той же Наташей Непряевой. Вот, пожалуйста, перенимайте опыт, доказывайте здесь, а потом уже видно будет. Сейчас очень много тех, кто в 18 лет заезжает в топ-15, и их сразу причисляют к перспективным. Это достаточно неплохо, я не спорю. Но чтобы была видна перспектива, девочка в этом возрасте уже должна забегать в топ-5 или топ-3. Это моё мнение», — сказала Ступак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
Полностью интервью с Юлией Ступак можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 8 апреля, в 9:00.
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