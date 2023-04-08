Лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос о том, не хочет ли она попробовать себя в биатлоне

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак ответила на вопрос о том, не хотелось ли ей попробовать себя в биатлоне в сезоне-2022/2023, который российские спортсмены вынуждены были провести на внутрироссийских стартах.

«Нет. Я не настолько рисковая женщина. Я люблю стабильность», — сказала Ступак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Напомним, героиней чемпионата России по биатлону стала представляющая Свердловскую область Наталия Шевченко, которая ещё год назад выступала в лыжных гонках. На национальном первенстве Шевченко завоевала три золотые медали – в спринте, гонке преследования и эстафете.