Лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос о том, не хочет ли она попробовать себя в биатлоне
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак ответила на вопрос о том, не хотелось ли ей попробовать себя в биатлоне в сезоне-2022/2023, который российские спортсмены вынуждены были провести на внутрироссийских стартах.
«Нет. Я не настолько рисковая женщина. Я люблю стабильность», — сказала Ступак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
Напомним, героиней чемпионата России по биатлону стала представляющая Свердловскую область Наталия Шевченко, которая ещё год назад выступала в лыжных гонках. На национальном первенстве Шевченко завоевала три золотые медали – в спринте, гонке преследования и эстафете.
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