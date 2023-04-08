«Главное, чтобы медийность не была чрезмерной». Юлия Ступак — о популярности лыжных гонок

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак поделилась мнением насчёт популярности лыжных гонок. Спортсменка рассказала, что хотела бы, чтобы её родной спорт оказался популярнее биатлона, но не хочет, чтобы медийность спорта была чрезмерной.

«Мне бы хотелось, чтобы по медийности лыжные гонки обходили биатлон. Но хотелось бы, чтобы эта медийность не была чрезмерной. Мне кажется, самое главное — чтобы люди получали искренние эмоции. У меня было много ситуаций, когда человек подходит, обнимает или берёт за руку и говорит, мол, вы заряжаете, помогаете. В соцсетях что-то написали такое, что меня воодушевило. Это всё очень приятно».

Полностью интервью с Юлией Ступак можно прочитать на «Чемпионате».