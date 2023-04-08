Юлия Ступак объяснила, почему личная бронза Олимпиады для неё дороже золота в эстафете

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, почему ценит бронзу в личной гонке на Олимпиаде больше золота в эстафете.

«Я не знаю, почему так, не могу объяснить это логическим путём. Ну просто на уровне ощущений, на уровне чувств. Та медаль вознесла меня до небес в плане эмоций, состояния. И после той Олимпиады у меня был такой подъём, мотивация — было очень много желания. После этой я получила медаль, и я плакала очень сильно на финише, мне кажется, больше от того, что с меня груз упал. Но не от кайфа. А от того, что ты выдыхаешь, и ощущение такое, что снимаешь полный рюкзак и дышишь полной грудью. Просто потому, что ты это сделал, вы это сделали. И плюс это не индивидуальная медаль. Безусловно, ты становишься олимпийским чемпионом и нельзя это как-то разделять, но мне кажется, что это всё-таки сильно разные чувства», — сказала Ступак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.