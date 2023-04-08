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Грухвина выиграла квалификацию спринта на этапе КР в Кировске, Непряева — вторая

В Кировске прошла квалификация женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей квалификации стала Анна Грухвина из Тюменской области.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

1. Анна Грухвина (Тюменская область) — 3.18,48.

2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 0,38 секунды.

3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,30.

Финальный забег женского спринта также состоится сегодня, 8 апреля. Начало гонки — в 12:45 мск.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.