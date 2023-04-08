Французский спринтер Лука Шанава перенёс операцию

Французский лыжник Лука Шанава рассказал, что перенёс операцию. 28-летний спортсмен ощущал боль в голенях, поэтому было принято решение о хирургическом вмешательстве.
«Меня это беспокоило, но только на этапе в Швейцарии. Я решил сделать выбор в пользу операции. Операция прошла хорошо. Пришло время восстановиться и насладиться отдыхом», — написал Шанава на своей странице в социальных сетях.
Фото: из личного архива Луки Шанава
Напомним, Шанава дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам в декабре 2015 года. Через два года французский спортсмен впервые завоевал призовое место — он стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем. В 2018 году Шанава выступал в составе сборной Франции по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).
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