Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Французский спринтер Лука Шанава перенёс операцию

Французский спринтер Лука Шанава перенёс операцию
Комментарии

Французский лыжник Лука Шанава рассказал, что перенёс операцию. 28-летний спортсмен ощущал боль в голенях, поэтому было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Меня это беспокоило, но только на этапе в Швейцарии. Я решил сделать выбор в пользу операции. Операция прошла хорошо. Пришло время восстановиться и насладиться отдыхом», — написал Шанава на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Луки Шанава

Напомним, Шанава дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам в декабре 2015 года. Через два года французский спортсмен впервые завоевал призовое место — он стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем. В 2018 году Шанава выступал в составе сборной Франции по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).

Материалы по теме
Йоханнес Клебо выиграл спринт на 14-м этапе Кубка мира, Лука Шанава — второй
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023