Французский спринтер Лука Шанава перенёс операцию

Французский лыжник Лука Шанава рассказал, что перенёс операцию. 28-летний спортсмен ощущал боль в голенях, поэтому было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Меня это беспокоило, но только на этапе в Швейцарии. Я решил сделать выбор в пользу операции. Операция прошла хорошо. Пришло время восстановиться и насладиться отдыхом», — написал Шанава на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Луки Шанава

Напомним, Шанава дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам в декабре 2015 года. Через два года французский спортсмен впервые завоевал призовое место — он стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем. В 2018 году Шанава выступал в составе сборной Франции по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).