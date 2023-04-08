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Кулешова стала первой среди женщин в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне

Кулешова стала первой среди женщин в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне
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В Ханты-Мансийске прошла гонка на 50 км свободным стилем в рамках Югорского марафона. Лучшей среди женщин стала российская лыжница Анастасия Кулешова.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2:04.16. Второе место заняла биатлонистка Алина Кудисова. На третьем месте расположилась Наталия Бабчина.

Напомним, лучшим среди мужчин стал российский лыжник Сергей Устюгов, прошедший дистанцию за 1:49.43,7. Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, отставший от лидера более чем на две минуты. Тройку замкнул биатлонист Никита Поршнев.

Югорский марафон проводится уже в десятый раз. На эти соревнования зарегистрировались более 2300 участников из 40 регионов России. Помимо россиян, в марафоне принимают участие десять иностранных спортсменов: девять из Казахстана и один атлет из Словакии.

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