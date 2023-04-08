Победители и призёры общего зачёта Кубка России по лыжам получат дополнительные призовые
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что победители и призёры общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам получат дополнительные призовые от спонсоров.
Лыжники, которые займут первые места в мужском и женском зачётах турнира, получат дополнительное призовые в размере 1 млн рублей. Спортсменам, занявшим второе место, вручат по 700 тыс. рублей. За бронзу женщины и мужчины получат по 500 тыс. рублей. Победитель общего зачёта среди лыжников до 23 лет также получит 500 тыс. рублей. Об этом Вяльбе сообщила в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сейчас в Кировске проходит заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Завтра, 9 апреля, пройдут гонки преследования свободным стилем.
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