Анна Грухвина упала в финале спринта на этапе КР в Кировске. Она боролась за медали

23-летняя российская лыжница Анна Грухвина упала в финале спринта в свободном стиле на восьмом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Кировске.

Примечательно, что Грухвина в числе четырёх лыжниц боролась за медали, однако не устояла на ногах и упала, потеряв шансы на подиум. Анна финишировала шестой, после чего не смогла сдержать слёз.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.16,4.

2. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 0,5 секунды.

3. Мария Истомина (Пермский край) +1,9.

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,5.

5. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,6.

6. Анна Грухвина (Тюменская область) +1.08,54.