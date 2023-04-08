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Анна Грухвина упала в финале спринта на этапе КР в Кировске. Она боролась за медали

Анна Грухвина упала в финале спринта на этапе КР в Кировске. Она боролась за медали
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23-летняя российская лыжница Анна Грухвина упала в финале спринта в свободном стиле на восьмом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Кировске.

Примечательно, что Грухвина в числе четырёх лыжниц боролась за медали, однако не устояла на ногах и упала, потеряв шансы на подиум. Анна финишировала шестой, после чего не смогла сдержать слёз.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.16,4.
2. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 0,5 секунды.
3. Мария Истомина (Пермский край) +1,9.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,5.
5. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,6.
6. Анна Грухвина (Тюменская область) +1.08,54.

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