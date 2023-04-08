Савелий Коростелёв и Денис Филимонов упали в финале спринта на этапе КР в Кировске
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В финале мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам произошло сразу два падения.
Сначала на ногах не устоял Савелий Коростелёв, у которого был контакт с серебряным призёром гонки Андреем Красновым, позднее упал Денис Филимонов. В итоге лыжники заняли пятое и шестое место соответственно.
Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.
2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.
3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,9.
5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +28,43.
6. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1.06,44.
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