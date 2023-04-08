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Коростелёв упал в финале после контакта с Красновым. На финише они выясняли отношения

Коростелёв упал в финале после контакта с Красновым. На финише они выясняли отношения
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Российские лыжники Савелий Коростелёв и Андрей Краснов выясняли отношения на финише спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам.

Краснов в этой гонке завоевал серебряную медаль, а юный Коростелёв финишировал пятым из-за падения. Оно произошло после контакта с Красновым, которого ещё могут дисквалифицировать.

После финиша между лыжниками произошла словесная перепалка, в ходе которой Краснов выкрикнул: «Повторы можешь посмотреть».

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.
2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.
3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,9.
5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +28,43.
6. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1.06,44.

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